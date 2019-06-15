Arkadaş cinayetine 25 yıl hapis cezası

Antalya'da geçtiğimiz sene iş arkadaşını ayağından, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Aralık 2018'de Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan 34 yaşındaki Fevzi Gürün, iddiaya göre daha önce birlikte çalıştığı E.B. ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası Fevzi Gürün'ün verdiği adreste bir araya gelen ikili tartışmalarını burada da sürdürdü. İddiaya göre E.B., Fevzi Gürün'ü ayağından, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralı olan Gürün, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Gürün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası E.B. kaçtığı Isparta'da yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.B., taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Müşteki avukatı şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın ceza verilmesini talep etti. E.B., son savunmasında “Verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Olaydan dolayı pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti sanık hakkında tahrik ve meşru müdafaa uygulanmadan müebbet hapis cezası verirken, sanığın mahkemedeki iyi hali göz önünde bulundurularak 25 yıl hapis cezası verildi.