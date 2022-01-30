Arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil içinde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybeden şahsın cenazesi ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan iki kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonu yanındaki otomobilde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Özkan Çakal, A.Y. ve İ.B. aynı otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada araç içinde avda kullanılmak üzere bulundurulan 2 av tüfeğinden biriyle A.Y. oynamaya başladı. İddiaya göre A.Y.'nin elindeki tüfeğin bir anda ateş alması sonucu arka koltukta oturan 24 yaşındaki kaportacı Özkan Çakal göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak ALKÜ Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şahsın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin ardından aileye teslim edildi. Cenazenin Alanya ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.