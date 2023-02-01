Arkadaşıyla yemeğe giden avukat, tartıştığı müşteriler tarafından darp edildi

Antalya'da arkadaşıyla birlikte kokoreç yemeye giden avukat iş yerinde tartıştığı diğer müşteriler tarafından darp edildi.

Olay dün gece Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avukat Ahmet Önder Başaran, bir arkadaşıyla yemek için sözleşti. Mekana arkadaşından önce giden avukat Başaran beklemeye başladı. Bu esnada gelen arkadaşı, aracını park ettiği esnada otomobilin altı kaldırıma çarptı. İş yerinde bulunan Ş.Ş., A.Ç. ve T.K. isimli şahısların bulunduğu masadan, iddiaya göre küfür ve hakaret edildi. Gelen kişinin arkadaşı olduğunu belirten Avukat Ahmet Önder Başaran, şahıslardan küfürlü konuşmamalarını istedi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ş., Avukat Ahmet Önder Başaran'a yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen Başaran'ın gözlüğü parçalandı. İş yerinde bulunanların araya girmesiyle kavga sona erdi. Kokoreççiden çıkıp hastaneye giden Avukat Ahmet Önder Başaran, darp raporu alarak Ş.Ş., A.Ç. ve T.K. hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.