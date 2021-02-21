Arkadaşların parktaki kavgasında kan aktı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 1 genç pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Akçaalan Mahallesi'ndeki İsmail Ogan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişinin pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu saçmalar 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz'ın kalbine isabet etti. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olaya karışan kişiler polis tarafından yakalandı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.