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Arkadaşlarının çabası genç adamın hayatta kalmasına yetmedi

Antalya’da sabah erken saatlerde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'da sabah erken saatlerde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin üniversite sınavından aldığı puanla polis meslek yüksek okuluna girmeye hazırlandığı öğrenildi.


Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Konyaaltı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan arkadaşlarıyla birlikte tatile gelen Yahya Kargı (18), serinlemek için denize girdi. Suda boğulma tehlikesi yaşayan Kargı'yı arkadaşları yardımıyla sahile çıkartıldı. İhbarın ardından plaja gelen sağlık ekipleri, genç adamı kurtarabilmek için kalp masajı yapsa da kurtaramadı. Kargı'nın cenazesi otopsi yapılmak için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Üniversite sınavından aldığı puanla polis meslek yüksek okuluna girmeye hazırlandığı öğrenilen Kargı'nın arkadaşları, morgda büyük üzüntü yaşadı.

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