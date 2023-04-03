Arkadaşlarının "Türkiye'de senden kim böcek alacak" dediği işletmeci 1 milyon çekirge üretiyor

Antalya'da girişimci Selami Gökgöl, istilalarıyla tarım alanlarına zarar veren çekirge türlerinden birini gelir kapısı haline getirdi. Yılda 1 milyon çekirge üreten Gökgöl, “24 yıl önce arkadaşlarım ile önce fikir alışverişinde bulundum. Onlar bana, ‘Ne gereği var, Türkiye'de kim senden böcek alacak. Doğada her yerde böcek var, kim bunu evine alır' dedi. Yapalım mı yapmayalım mı derken, 19 yıldır bir fil bu işi yapıyorum” sözlerine yer verdi.

Rehberlik mesleğini bırakıp iç piyasadaki ihtiyaç istikametinde canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 19 yıldır Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi'ndeki çiftliğinde çekirge üretimi yapıyor. Gökgöl, 10 dönüm üzerine 1,5 dönümü kapalı alanda 370 kafeste yılda 1 milyon çekirge üretimi yapıyor. Petshop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılıkta canlı yem olarak kullanılan çekirgenin büyüğü 4 TL 75 kuruş, küçüğü 1 TL 95 kuruştan alıcı buluyor.

“'Türkiye'de kim senden böcek alacak' dediler”

Çekirge üretim fikrinin 24 yıl önce kendisinde oluştuğunu belirten Selami Gökgöl, “Arkadaşlarım ile önce fikir alışverişinde bulundum. Onlar bana, ‘Ne gereği var, Türkiye'de kim senden böcek alacak. Doğada her yerde böcek var, kim bunu evine alır' dedi. Yapalım mı yapmayalım mı derken, 4 arkadaş bu işe girdik. 19 yıldır bir fil bu işi yapıyorum. Bu süre içerisinde 2 ortağım hayatını kaybetti, diğer ortağım da yurt dışına gitti. Şu an eşimle beraber işleri yürütüyorum” dedi.

En pahalısı 4 TL 75 kuruş, yeni doğmuş çekirge ise 1 TL 95 kuruş

1 milyona yakın çekirge ürettiğini belirten Gökgöl, “1 tona yakın da un kurdumuz var. Fiyatı ürüne göre değişiyor, 30 kuruşa kurdun tanesini satarken, 30 TL'ye sattığımız ürün de var. Bu tamamen hayvanın doğurganlığı ile alakalıdır. Bazı hayvanların üretimi çok basittir, özel personele ihtiyaç duymazsınız. O hayvanın birim fiyatı düşük olacak. Çekirge gibi her gün özel ihtiyacınızı gidermek için çalışacak olursanız da çekirgede birim fiyatı yüksek oluyor. Çekirge için 5 dönüm tarla ekip biçiyoruz. Çekirgede en pahalısı 4 TL 75 kuruş, yeni doğmuş çekirge ise 1 TL 95 kuruş” şeklinde konuştu.

“İhracat için talepler oluştu, Bakanlıktan yazı bekliyoruz”

Uzun zamandır ihracat sıkıntısı yaşadığını belirten Gökgöl, “Bakanlıktan Avrupa Birliğinin çıkardığı yeni Sağlık Sertifikası çerçevesinde çalışma yapmasını bekliyoruz. Zaman içerisinde talepler oluştu, bu sertifika yenilenemediğinden dolayı siparişleri gönderemedik. Ama bizim yazışmalarımız devam ediyor, talepleri de ilettik. 200 sayfa rapor sunduk, neler yapmak istediğimizi anlattık. Tüm evraklarımızı gönderdik, sözleşmelerimiz de var. Sonuç bekliyoruz. Deprem olmamış olsaydı belki bugün Bakanlık biraz daha bu konuyu hızlandırmış olacaktı” diye konuştu.

“Merdiven altı üretimler bizi rahatsız ediyor”

Avrupa ülkelerinden talep aldığını belirten Gökgöl, “Yoğun talep var, bizi yıllardır tanıyorlar. Biz daha önce ihracat yapıyorduk, şu anda yine onlar da bekliyor. Yabancı dilimin olması ve pazarlama eğitimi almış olmam önümü açtı. Türkiye'de hayvanat bahçelerine, Sağlık Bakanlığına, bilimsel çalışmalar için üniversitelere ürün gönderiyoruz. Türkiye'de her sektörde olduğu gibi bu sektörde de merdiven altı üretim var. Bu bizi de rahatsız ediyor” açıklamasını yaptı.