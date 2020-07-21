İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavut Büyükelçinin pandemi dönemindeki ilk resmi ziyareti Vali Yazıcı'ya oldu

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.


Görevine yeni başlayan Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo'nun ilk resmi ziyaret adresi Antalya Valiliği oldu. Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Robo, pandemi döneminde gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğunu söyledi. Görevine yeni başladığını aktaran Robo, “Ankara'da gayri resmi ziyaretlerim olmuştu. İlk defa resmi olarak sizi ziyaret ediyorum. Türkiye'nin turizm başkentinde sizlere başarılar diliyorum” dedi.


Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise kendisi gibi göreve yeni başlayan Robo'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı, “Türkiye'nin turizm başkenti olarak anlattığımız Antalya'ya hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.