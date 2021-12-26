ARO Başkanı olarak Mustafa Yalçınkaya oldu

ARO'nun genel kurulu Kepez'de bulunan Mimar Sinan Kongre merkezinde yapıldı. Bin 725 üyesi bulunan ARO'nun genel kuruluna üyesi bin 725 üyesi bulunmasına rağmen, mevzuat gereği seçim tarihinden en az 6 ay oda kaydı zorunluluğu dolayısıyla, bin 275 rehberin oy kullanma hakkı oldu. Bin 275 rehberin oy kullanabileceği genel kurulda 530 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 2'si geçersiz kılınırken geçerli oy sayısı 528 oldu.

Yapılan seçimler sonucunda ARO'nun yeni başkanı Mustafa Yalçınkaya oldu. Yönetim Kuruluna ise Ahmet Zeki Apalı, Kamil Çirik, Volkan Lubiewski, Kenan Ertürk, Tamer Özüdoğru, Ulvi Akarçay, Hülya Yıldırım Kaya ve İsmail Şana, seçildi.

Seçimlerde Mustafa Yalçınkaya 222 oy alırken, diğer adaylar Funda Gökgöl 151, Hayati Korucu 143, Ali Emre Pere 5 ve Bahar Kahraman 4 oy aldı. Denetleme Kuruluna ise Şahin Şahakalkan, Mehmet Erdem, Kemalettin Ağça seçildi. Seçimlerde ayrıca TUREB Delegeliği için 25 kişi seçildi. TUREB seçimli genel kurul Türkiye'deki 13 oda seçimleri tamamlanınca, Mart 2022 'de Ankara'da düzenlenecek.