Arsa sahibi - müteahhit anlaşmazlığının faturası ev hayali kuran vatandaşa kesildi iddiası

Antalya'da ev sahibi olmak isteyen 20'ye yakın vatandaş, arsa sahibi ile müteahhidin aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti. İnşaatın yarım kaldığından yakınan vatandaşlar, daire paralarını verip aldıkları tapulara rağmen, kendilerinden daire başına 65 ila 75 bin arasında para talep edildiğini, hatta 40 TL'lik aidat ücreti dahi istendiğini ileri sürdü.

2009 yılında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde arsa sahipleri ve müteahhit firma arasında toplamda 305 daireyi kapsayacak bir anlaşma gerçekleşti. Binalar inşaat haline geldiğinde Türkiye'nin farklı bölgeleri ve yurt dışından birçok vatandaş, daireleri almak için dönemin parasıyla 50 ila 100 bin arasında ödeme gerçekleştirerek tapularını aldı. İddiaya göre ise arsa sahibi ile müteahhit firma arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden inşaat durduruldu ve olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, arsa sahiplerini haklı görerek iki taraf arasındaki sözleşmeyi feshedip, daireleri arsa sahiplerine verdi. Yine iddiaya göre arsa sahibi başka bir inşaat firmasıyla anlaştı ve buna karşılık olarak daireleri satın alan vatandaşlardan 65 ila 75 bin arasında para talep etti, hatta bitmemiş olan binalar için 40 TL'lik aidat ücreti talep etti. Bu sırada mahkeme sürecine dahil olmayıp evlerini dört gözle bekleyen 20'ye yakın vatandaş, 10 yıllık bekleyişin ardından karşılaştıkları bu taleple neye uğradığını şaşırdı. Ellerinde tapularından başka bir şeyleri bulunmayan vatandaşlar, evlerini alabilmek için hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

“75 bin TL para istiyorlar, 40 TL de aidat ücreti”

Mağdur olduğunu öne süren vatandaşlardan Orhan Karadağ, daha önce müteahhit ile mal sahipleri arasında fazla yer vermekten dolayı ihtilaf çıktığını belirterek, “Mal sahipleri müteahhit firmaya inşaat iptal davası açmışlar. Mal sahipleri bu davayı kazanıyor ancak biz mahkeme tutanaklarına bile ulaşamıyoruz. Onu alsak ona göre hukuken işlem yapacağız. Mahkeme, 60 daireyi de mahkeme mal sahiplerine iade etmiş. Ve bu 60 daireyi toprak sahipleri kendi aralarında paylaşmışlar. Şimdi de dönmüşler yüzde 70'e yakın bitmiş olan dairelerin içini yapmamak kaydıyla bizlerden 65-75 bin arasında daire büyüklüğüne göre para istiyorlar” dedi.

Tapularının olduğunu ifade eden Karadağ, buna rağmen istenen ücrete tepki göstererek, “Hepimiz oturmak için ev aldık, 10 yıllık mağduriyetimizin haricinde bir de şimdi bizden 100 bine yaklaşan paralar isteniyor. Burada ödeyebilecek insan var, ödeyemeyecek insan var. Taksitlere böleceklerini söylüyorlar 24 ay, 2 ay ödemesini yapmayanı da icrada ihalede satacaklarını söylüyorlar. Oturumu olmayan bir sitede aidat toplanmaz. Bu kanunda da yok. 40'ar TL de aidat eklemişler yaptıkları sözleşmeye. Davaya da müdahil olmamamız bile gerektiğini bilmiyorduk. Daire satın almış vatandaşlarız. Başımıza bu gelince şimdi düşünüyoruz ve hukuki süreci başlatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Bir sene diye diye 10 sene geçti”

Mağdur edildiğini ileri süren İnşaat Mühendisi Büşra Aygül de, arsa sahiplerinin zamanında teslim etmediği için firmaya dava açtığını, zamanında teslim etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini belirtti. “Biz de hep arsa sahiplerini haklı bulduk” diyen Aygül, sonraki süreçte yaşananları ise şöyle anlattı: “Zamanında teslim etmeyeceklerse ‘haklıdır, dava açmış, biz de bekleyelim bu süreci' dedik. Bu süreç bir sene daha diye diye 10 sene geçti. Daha sonra toplantı yaptılar, hepimizi tek tek çağırıp, başka bir müteahhide vereceklerini, mağduriyetin giderileceğini söylediler. Şu an piyasa değerinin çok altında ediyor dairelerimiz, gerçek değerine kavuşacak dendi bize. Biz birlik olmadığımız sürece bizi bastırıp dediklerini yaptıracaklar. Biz o toplantıya çözüm bulunsun diye gittik. Onların ikili anlaşmazlıkları yüzünden mağdur edildik.”

"İşçiler çatır çatır çalışıyor' dediler"

Eşinin dükkanını satıp 30 yıllık tazminatıyla siteden ev aldığını dile getiren Nazime Gencer de, “Emekli olup gelip burada oturmayı düşünüyorduk. 55 bin dolar buraya ödeme yaptık, tapuyu benim adıma aldık. Bana diyor ki 67 bin lira vereceksin aidatlardan ayrı. Nasıl vereceğim ben bunu? ‘3 ay sonra bitiyor, boyasını, cilasını yapıyorlar. İşçiler içinde çatır çatır çalışıyor' dediler. Bunlar o dönem müteahhitle kavga ettiler. Olan buradan ev alanlara oldu” ifadelerini kullandı.

Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, hukuki süreci başlatmaya hazırlanıyor.