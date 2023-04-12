Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün geride kaldı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dolu ikinci gün geride kaldı. Organizasyonda İngiltere birinci olurken, İtalya ikinci ve Hollanda üçüncülüğü elde etti.

11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bugün platforma kadın sporcular çıkarken, Türkiye'yi Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür temsil etti. 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı şampiyonada İngiltere birinciliği elde ederken, İtalya ikinci ve Hollanda üçüncü oldu.

16 Nisan'da sona erecek olan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, yarın genel tasnif finalleri ile devam edecek.