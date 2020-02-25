Arzum Onan'ın ‘Kadın' isimli kişisel sergisi Antalya'da

Oyuncu, eski manken ve heykeltıraş Arzum Onan'ın ‘Kadın' isimli kişisel sergisi İstanbul'da Tophane-i Amire, Ankara'da CerModern'in ardından Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılıyor. Sergi, 3 Mart Salı günü sanatçının katılımıyla yapılacak söyleşinin ardından açılacak.

14 yıl önce oyunculuk kariyerini geride bırakarak heykel sanatına yönelen Arzum Onan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, ‘hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğunu' vurguladığı heykellerden oluşan ‘Kadın' isimli ikinci kişisel sergisi, İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalyalı sanatseverle buluşuyor. Daha önce İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi ve Ankara'da CerModern Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergi Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılacak. İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde gerçekleşecek serginin açılışı 3 Mart Salı günü sanatçının katılımıyla gerçekleşecek söyleşinin ardından gerçekleştirilecek. Sergi, 29 Mart'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği yapıtlarında dile getiren Arzum Onan'ın, sergiyle kadının kendi rızası ya da baskıyla sıkıştığı, üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yere kendince işaret etmek, dokunmak arzusu taşıdığını söyledi.