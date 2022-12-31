Asarcık İlkokulu kütüphanesine kavuştu

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma' (AHENK) Projesi bünyesinde Gazipaşa Asarcık İlkokulunda hayırsever vatandaş ve velilerin yardımları ile yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, “Anlamanın yolu kitap okumaktan geçiyor, bol bol kitap okumalısınız” diyerek tavsiyelerde bulundu. Protokol üyeleri, kütüphane açılışının ardından öğrenciler birlikte okul bahçesinde kitap okudular.