ASAT, 58 milyon liralık yatırımla Serik'e yeni terfi istasyonu yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Serik ilçesinde yer alan Belkıs Mahallesi'ne 58 milyon liralık yatırımla yeni terfi istasyonu yapılıyor.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde yer alan terfi istasyonu büyük bir yatırımla yenileniyor. Tesis içerisindeki pompaların eski olması ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle merkez mahallelerde arızaların çoğalmasıyla vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talep üzerine yeni terfi istasyon yapımına başlandı.

58 milyon TL yatırım

ASAT Genel Müdürlüğü Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunan yeni terfi istasyonu yaklaşık 58 Milyon TL'ye mal olacak. Tesis içerisinde 4 adet yüksek verimli yatay milli pompa ve elektrik motoru ilave edilerek tesisin üretim kapasitesi saniyede 560 litreye çıkarılacak. Ayrıca tesis içerisine 2 adet jeneratör eklenerek yaşanabilecek elektrik kesintisinde su terfisinde yaşanacak sıkıntının da önüne geçilmiş olacak.

SCADA sistemi ile takip

Eski tesisin SCADA sistemine sahip olmaması nedeniyle depo seviyelerinin kontrol altına alınamaması, fazla operatör ile çalışarak iş yoğunluğunu getirmesi gibi problemlerin de yeni terfi istasyonunun SCADA sistemine entegre edilmesiyle giderilmesi hedefleniyor. SCADA sistemi ile yaşanan arızalara da daha hızlı şekilde müdahale edilebilecek.

Muhtarlara bilgi verildi

ASAT Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Osman Sütçü Serik ilçesine bağlı 60 mahalle muhtarı ile birlikte yapım aşamasında olan terfi istasyonunu gezerek bilgi verdi.

Muhtarlara tesisin Serik'e katkılarını anlatan Sütçü “Bu içme suyu üretim tesisimiz yaklaşık 1990 yıllarında yapılmış çok eski durumda olan bir içme suyu üretim tesisiydi. Depoya yeteri kadar içme suyu pompalayamıyorduk ve terfisini gerçekleştiremiyorduk. Buradaki 200 litre olan pompalarımızı yaklaşık 560 litre olan pompalarla yeniledik. İş tamamlandığında Serik bölgesinin içme suyu sorunları çözülmüş olacak. Ayrıca bu işin devamı olarak buradan honaz depoya kadar olan 7 bin 400 metrelik hat boyunca 500' lük AÇB boruları 800'lük olarak yeniliyoruz. Burada yapılan iki çalışmayı tamamladıktan sonra Serik bölgesinin yaklaşık 30 yıllık içme suyu sorununu çözmüş olacağız” dedi.