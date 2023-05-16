ASAT Akyarı Mahallesi'nin isale hattını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Gündoğmuş'un Akyarı Mahallesi Boğazoluk mevkiinde 3 kilometre mesafeli içme suyu isale hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Gündoğmuş ilçesine 55 kilometre mesafede 1500 rakımlı Akyar Mahallesi'nin Boğazoluk Yaylası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından isale hattı çalışması yapılıyor. Çalışmayla sürekli arıza veren 30 yıllık hat yenilenerek deplase edilecek.

3 kilometrelik isale hattı yenileniyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gündoğmuş ASAT Şube Müdürü Göksel Öker

Boğazoluk Yaylası'nın Alanya ve Manavgat halkının kullandığı, birçok yaylayı Gündoğmuş ilçe merkezine bağlayan bir geçiş noktası olduğunu belirtti. Öker, “Boğazoluk Yaylası'nda Akyar Mahallesi'nin içme suyu deposunu besleyen isale hattımız bulunmaktadır. Bu isale hattı 30 sene önce yapıldığı için sürekli arıza vermekte ve ekiplerimizin müdahalelerini zorlaştırmaktaydı. Bu sebeple Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 3 km mesafeli içme suyu hattımızı yenileyerek deplase ediyoruz” dedi.

30 yıllık hatta iyileştirme

İki mahalleyi besleyen mevcut hattın 30 yıl önce döşendiğini belirten

Akyarı Mahalle Muhtarı Mehmet Önal ise “Bu şebeke suyunun arka tarafı 110'luk boru, ön tarafı 63'lük boru ile olduğu için su depodan geriye taşıyor, su çekmiyordu. Su çekmediği için sıkıntı yaşıyorduk. Durumu Muhittin Başkanımıza ve ASAT'a ilettik. Akyarı Mahallesi'nin şebeke suyuna iyileştirme yapılıyor” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.