ASAT: "Antalya'nın suyu temiz"

ASAT'ın akreditasyon belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 10'uncu kez yenilendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 19 ilçede içme ve kullanma sularında yapılan analizlerin temiz çıktığını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığı ile çeşme sularının içilebileceğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın 19 ilçesinde düzenli olarak su analizleri yapıyor. Cami ve okul gibi halkın sık kullandığı toplu kullanım alanlarından alınan numuneler düzenli olarak analiz ediliyor. ASAT Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, 2022 yılında 5 bin 400 su numunesi alarak 150 bin parametrenin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda Antalya'nın suyu Sağlık Bakanlığı'nın insani tüketim yönetmeliğine uygun çıktı.

Akreditasyon belgesi yenilendi

ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Haluk Akdolun, Antalya'nın içme ve kullanma sularının sürekli analizlerinin yapıldığını söyledi. Antalya'nın içme ve kullanma sularının herhangi bir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Haluk Akdolun, “Şu ana kadar almış olduğumuz sonuçlar Sağlık Bakanlığı'nın insani tüketim hakkındaki yönetmeliğine uygundur. 19 ilçede içme ve kullanma sularının klorlama işlemini ASAT Genel Müdürlüğü'müz yapmaktadır. Su Kalite Kontrol Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon belgesine sahiptir. 2011 yılında 39 parametreden akredite olmuştur. 10'uncu kez bu akredite belgemiz yenilemiş ve güncellenmiştir” dedi.

Su analiz sonuçları internette yayınlanıyor

“Antalya halkının sularını gönül rahatlığı ile içmelerinde hiçbir sıkıntı yoktur” diyen Haluk Akdolun, “İçme sularında bir sıkıntı yaşandığı zaman bizlerden numune alınmasını talep edebilirler. Bizler de ücretsiz bir şekilde numunelerini alıp analizlerini yaparak, raporlarını kendilerine gönderiyoruz. Aynı zamanda Antalya'daki içme sularımızın analiz sonuçlarının aylık olarak ortalama değerleri ASAT'ın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Arzu eden vatandaşlarımız bu sonuçları görebilir” diye konuştu.