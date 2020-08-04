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ASAT ekipleri bayramda da görev başındaydı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca hizmetlerine kesintisiz olarak devam etti.

Antalya'nın farklı noktalarında meydana gelen arızalara müdahale eden ASAT ekipleri, su kesintisi yaşanmaması ve vatandaşların sorunsuz bir bayram yaşaması için özveriyle çalıştı.


Akseki'nin Bademli, Susuzşahap, Cevizli, Günyaka, Büyükalan, Mahmutlu, Sinanhoca, Güçlüköy, Güneykaya ve ilçe merkezinde oluşan şebeke arızalarına ASAT Akseki ilçe ekipleri tarafından müdahale edildi. Arıza kısa sürede giderilirken mahallelere su verildi.


Demre Gökyazı Mahallesi'nde 04.00 sıralarında meydana gelen şebeke arızası da ASAT ekipleri tarafından yapılan gece çalışması ile giderildi. İbradı Maşat Mahallesi Elmaağacı su kaynağından gelen ana hatta oluşan patlak da ASAT su arıza ekipleri tarafından hızlı bir şekilde onarıldı.

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