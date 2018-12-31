ASAT Elmalı'ya 42 milyon liralık yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere 5 yılda yaklaşık 42 milyon liralık yatırım yaptı.

ASAT, Elmalı'da alt yapı, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon yatırımları gerçekleştirdi.

211 kilometre içme suyu hattı

Elmalı halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT ekipleri, 60 mahallede toplam 149 bin metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Elmalı merkezi ve diğer mahallelerde 62 bin metre şebeke hattı çalışması da devam ediyor. Toplam 211 kilometreyi bulan içme suyu projelerinin yatırım maliyeti 23 milyon 570 bin lira olarak açıklandı.

Kanalizasyon ve arıtma

Elmalı'da altyapı eksiklerini giderdi. Bu çalışmalar kapsamında ilçeye 6 milyon 500 bin liralık yatırımla 48 bin 410 metre kanalizasyon hattı döşendi. Elmalı cadde ve sokaklarının yağmur suyu sorunu drenaj kanalları ile çözüm buldu. Çalışmalarında çevre hassasiyetini hep göz önünde bulunduran ASAT, Elmalı Akçay Membran Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ilçeye kazandırdı. 1 milyon 300 bin TL yatırım bedelli tesis ile tek bir damla pis suyun çevreye doğrudan aktarılmasına izin verilmiyor.

Çiftçi gelirini ikiye katladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatı üzerine ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen Yuva Kapalı Sistem Sulama Tesisi 2 milyon 800 bin TL bedelle ilçeye kazandırıldı. Yuva ve Yapraklı Mahallelerinin ardından Eskihisar'da ki tarım arazileri de kapalı devre sulama sistemine kavuştu. Yuva'da 5 bin dekar, Yapraklı'da 360 dekar araziye kapalı devre sulama sistemi kuran Büyükşehir Belediyesi, Eskihisar Mahallesindeki arazileri de modern tarımla tanıştırdı. Böylelikle Elmalılı çiftçiler gelirlerini ikiye katladı. 5 yılda Elmalı'da içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için toplam 42 milyon liralık yatırım yapan ASAT'ın çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.