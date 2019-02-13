ASAT Gençlik ve Spor Kulübü gözünü Bölgesel Amatör Lige çevirdi

Kulüp bu sezon oluşturduğu kadrolarla hazırlık sürecini kolay atlatırken, süper amatör ligde mücadele eden takımıyla ise son 8 haftada 8 galibiyet almayı başardı ve Bölgesel amatör lige çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Sezona iyi başlayamadıklarını ancak çabuk toparlandıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü ve aynı zamanda Asatspor yöneticisi Mustafa Mutlu, “Adaptasyon sürecini çabuk atlattık. Şampiyonluk hedefi ile çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Kadromuzu özellikle Antalyaspor alt yapısından gönderilen oyuncular ile kurup onlara bir şans daha vermeyi hedefledik. Oyuncular da kendilerini yeniden ispat etmek için çok iyi çalışıyor ve performans sergiliyorlar” dedi.

Yenilmez armada

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor U19 Futbol Takımının 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 36 puanla lider durumda olduğunu belirten Mutlu, “Bu sezon kurduğumuz kadroyu korumayı ve U19 takımımızla Türkiye şampiyonasında Antalya'yı temsil etmek istiyoruz. Diğer yandan ligde yenilgisiz devam eden U16 takımımız ile şampiyonluk hedefliyoruz ve şampiyonluğun yanında Antalyaspor'a da oyuncu kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Kazanmanın ön planda olmadığı U13 takımıyla ise ligin ikinci yarısında hiç mağlup olmadan ligi tamamladık. Burada da temel amacımız çocuklara sporu sevdirmek. Bizlere desteğini hiç esirgemeyen, sporun içinden gelen, sporcunun dostu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Menderes Türel'e ve ASAT Genel Müdürümüz İbrahim Kurt'a da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.