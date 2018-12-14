ASAT Genel Müdür Yardımcısı Doğan, Akseki'de muhtarlarla bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdür yardımcısı Ali Cumhur Doğan Akseki'de mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. Aksekik Belediye toplantı salonunda yapılan toplantıya Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, AK Parti Akseki ilçe başkanı Veysel Demir, Belediye Meclis Üyeleri, ASAT daire başkanları ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda Akseki ilçesinde bazı mahallelerin kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve su depolarının sorunları görüştü. Mahalle muhtarlarının istek ve önerileri ele alındı.

Genel Müdür Yardımcısı Ali Cumhur Doğan sorunları olan mahallelerin 2019 yılı içerisinde tek tek sorunların çözümleneceğini söyledi.