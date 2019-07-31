ASAT, Gündoğmuş'ta 15 haneyi suya kavuşturdu

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASAT) bu çalışmasıyla 15 haneye içme suyu sağlandı.

Gündoğmuş ilçesi Kayabükü Mahallesi Güzle mevkiine içme suyu temin edilecek bir deponun olmayışı ve kot farkından dolayı bölgede yaşayan vatandaşlar mağduriyet içindeydi. ASAT Genel Müdürlüğü söz konusu bölgeye 30 ton kapasiteli bir içme suyu deposu inşa etti. Ayrıca 2500 metrelik boru hattı imalatı yapan ASAT ekipleri söz konusu 15 hanenin şebeke bağlantılarını da gerçekleştirdi.

Sağlıklı içme suyuna kavuştular

Kısa süre içinde tamamlanan çalışmalar sayesinde bölgede yaşayan vatandaşlar hanelerinde sağlıklı içme suyu imkânına kavuşmuş oldu. Yetkililer deponun saniyede 2 litre su ile beslendiğini ve yaz ortası olmasına rağmen tam dolu olarak rahatlıkla hizmet vermeye devam ettiğini belirtti. Çeşmelerinden sağlıklı su akan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ASAT yetkililerine teşekkür etti.