İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASAT ilçelerde sorunlu hatları yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korona salgını nedeniyle cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinin düşmesini fırsat bilerek, sorunlu içme suyu hatlarında yenileme çalışması yapıyor.

Demre ve Manavgat'ta basınç düşüklüğü yaşanan içme suyu hatlarında bakım onarım çalışması yapıldı.


Antalya'nın Demre İlçesi'nde pandemi nedeniyle sokaklardaki hareketliliğin düşmesini fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri sorunlu hatları yeniledi. Demre'nin Gökyazı Mahallesi'nde uzun süredir yüksek katlarda basınç düşüklüğü yaşanması üzerine kolları sıvayan ASAT, içme suyu hattını daha geniş borularla besleyerek, sorunu çözdü. Çalışma sırasında trafikte herhangi bir mağduriyet yaşanmadı.


ASAT ekipleri, Manavgat'ın Kumköy Turizm Bölgesi, Ilıca, Gültepe ve Yeniköy mahallelerini etkileyen içme suyu arızasına da müdahale etti. Sorunlu noktayı tespit eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ana hatta oluşan arızayı kısa sürede onararak, abonelere su verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.