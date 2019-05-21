ASAT, Kaş Katran Dağı'nda içme suyu çalışması yapıyor

ASAT'ın Kaş'ın 4 mahallesinde sürdürdüğü yeni içme suyu hattı çalışması tamamlanma aşamasına geldi.

Kaş'ın Sarıbelen, Hacıoğlan, Bezirgan ve Gökçeören mahallelerine içme suyunu sağlayan Gömbe - Bezirgan içme suyu isale hattında sık sık arızalar meydana geliyordu. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri sorunu çözmek üzere kolları sıvadı. Kaş ilçesi Katran Dağı bölgesinde yeni içme suyu isalesi için imalat çalışması başlatıldı. 1500 metre uzunluğundaki yeni isale hattında 225 mm çapında borular kullanılıyor. ASAT tarafından 4 mahalleyi kapsayan hattın yapımı tamamlandığında söz konusu mahallelerde yaşanan içme suyu sorunu son bulmuş olacak.