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ASAT Korkuteli Büyükköy'ün içme suyu hattını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi’nde 5.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi'nde 5.5 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşüyor.


Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşın temiz ve sağlıklı içme suyuna ve kanalizasyon hizmetine ulaşabilmesi adına çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi'nde eskiyen içme suyu hattını yeniliyor.


ASAT, Büyükköy İçme Suyu Projesi kapsamında toplamda 5.5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı gerçekleştirecek. Hattın 2 bin 500 metrelik kısmı 110 mm çapında, geriye kalan kısım ise 63 mm çapında polietilen malzemeden oluşacak. Bugüne kadar 2 bin 400 metrelik imalatın tamamlandığı, en kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı vurgulandı. Böylece Büyükköy Mahallesi'ne kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılacak ve vatandaşın hizmetine sunulacak.

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