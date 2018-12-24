‘ASAT Mobil Aracı' kırsalda

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın 19 ilçesinin kırsal mahallelerine hizmet vermek için Mobil Hizmet Aracı'nı devreye koydu. Şehir merkezine uzak olan mahallelerde yaşayan vatandaşlara abone ve su tahsilatı hizmeti veren araç, Alanya'nın kırsal mahallelerinde de görev yapıyor. ASAT'ın belirlediği ya da vatandaşların talep ettiği mahallelere giden Mobil Hizmet Aracı yerinde verdiği hizmetle vatandaşın işini kolaylaştırıyor.