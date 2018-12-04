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ASAT Sporlu Aleyna altın madalya kazandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor’un genç sporcusu Aleyna Kaymaz, Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor'un genç sporcusu Aleyna Kaymaz, Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında altın madalya kazandı.


Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor'un genç sporcuları katıldıkları turnuvalarda kazandıkları madalyalarla Antalya'nın gururu oluyor. Ankara'da düzenlenen 37 ilden 323 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda ASAT Spor ‘un yetiştirdiği Aleyna Kaymaz, Türkiye Şampiyonu oldu. Birinciliği Antalya'ya kazandıran Aleyna Kaymaz, koparmada 63 silkmede ise 70 kilo kaldırarak toplamda 128 kilo ile rakiplerini geride bıraktı. Aleyna'nın başarısı Antalya'nın göğsünü kabarttı.

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