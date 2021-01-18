ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı TÜRKAK Akreditasyon Belgesi aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ‘TÜRKAK Akreditasyon Belgesi'ni almaya hak kazandı. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, bölgede bu akreditasyona sahip alanındaki tek tesis olma özelliğini taşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Yapı Malzemeleri Laboratuvarı TÜRKAK Akreditasyon denetiminden başarıyla geçti. Hali hazırda TSE belgesine sahip olan Laboratuvar, kontrol deneylerinin güvenilirliğini artırmak ve uluslararası geçerliliğe sahip standartlarda sürdürmek için TÜRKAK Akreditasyonu almak üzere çalışma yürütüyordu. Normal koşullarda 9 ay sürebilecek dokümantasyon ve teknik çalışmalar 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Hazırlık sürecinin ardından denetimden başarıyla geçen Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, bölgede bu akreditasyona sahip alanındaki tek tesis olma özelliğini taşıyor.

“6 milyonluk zarar önlendi”

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nda alt ve üstyapı imalatlarında kullanılan malzemelerin incelemeleri yapılıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde gerekli standartlara sahip olup olmadıkları tespit ediliyor. Böylece gerekli standartları sağlamayan malzemelerin satın alınmasının ve kullanılmasının önüne geçiliyor. Bu şekilde kamu zararının önlenmesine büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2020'de fiili olarak faaliyete geçen Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalar ile bugüne kadar 6 milyon TL kamu zararının önüne geçildi.