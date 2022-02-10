ASAT'dan Kadriye'de 2 milyon TL'lik içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde 2 bin metrelik yeni içme suyu imalatı yapıyor.

ASAT Genel Müdürlüğü Serik'te vatandaşları sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadriye Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin son bulması adına çalışma başlatan ASAT, soruna çözüm getiriyor.

Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Serik Kadriye Mahallesi'nin içme suyu sorunu ASAT'ın yaptığı çalışmayla son buluyor. Proje kapsamında yaklaşık 2 bin metre yeni içme suyu imalatı gerçekleştiriliyor. ASAT ekipleri çalışmalarında dünya standartlarında 225'lik polietilen boru kullanıyor. 2 milyon TL bedelli proje tamamlandığında Kadriye Mahallesi'ne yaz-kış kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılacak. Bölgenin yaz aylarındaki su sıkıntısı son bulacak.