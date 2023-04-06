ASAT'dan Kemer'de 50 milyon liralık alt yapı çalışması

50 milyon liralık proje çerçevesinde 65 kilometre içme suyu, 20 kilometre kanalizasyon alt yapısı yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, abonelerine kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak ve eksik olan kanalizasyon hatlarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kemer'de ekonomik ömrünü doldurmuş hatlar yenilenirken, yeni imara açılan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla da çalışma yapılıyor.

Kemer Kuzdere Mahallesi, Beycik Mahallesi ve Beldibi Çomaklar mevkiinde süren çalışmayla içme suyu şebekesi olmayan bölgelerde 45 km içme suyu hattı yapılacak, aynı zamanda ekonomik ömrünü tamamlamış 20 km içme suyu hattı yenilenerek toplam 65 kilometrelik içme suyu imalatı gerçekleştirilecek. Ömrünü tamamladığı için sık sık arızaya neden olan boruların değişimi sayesinde bölgedeki içme suyu hizmeti daha yüksek kapasiteyle kesintisiz olarak sürdürülebilirken, önemli ölçüde su kaybı da önlenmiş olacak.