ASAT'ın 3 pehlivanı Merkezefendi güreşlerinde kürsüye çıktı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Merkezefendi Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık kürsüsüne çıkan 4 pehlivandan 3'ü Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri olurken, Antalya'ya gurur yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te güreşlere katılarak güreş severleri yalnız bırakmadı. Şemikler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen güreşlerde Başkan Böcek, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte güreş severleri selamladı.

“Madalyaları Başkan Böcek taktı”

Kıyasıya mücadelelere sahne olan güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreşçileri de yer aldı. Ali Gürbüz'ün başpehlivan olduğu güreşlerde, kürsüde 3 ASAT Spor Kulübü Güreşçisi yer aldı. İsmail Balaban ikinci, Şah Ali Kurt ve Osman Aynur da üçüncülük kürsüsünü paylaştı. Başpehlivanlara madalyalarını takan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pehlivanları başarılarından dolayı tebrik etti.

“Yağlı güreşe her zaman destek oluyoruz”

Başkan Böcek, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı böyle bir organizasyon düzenlemesinden dolayı kutladı. Başkan Böcek, “Konyaaltı Belediye Başkanlığım dönemimden itibaren güreşe her alanda destek oldum. Antalya bölgesi için yağlı pehlivan güreşlerinin ayrı bir önemi vardır. Merkezefendi Belediyemiz böylesine güzel bir etkinliğe başladı. İlk yağlı pehlivan güreşlerinde Şeniz Başkanımızı yalnız bırakmak istemedim. Çok güzel güreşler izledik. Başta ASAT Spor Kulübü sporcularımız olmak üzere tüm boylarda mücadele eden güreşçilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.