ASAT'tan 25 milyon TL'lik yatırım

Lara Atıksu Arıtma Tesisi' ne 25 milyon liralık yatırımla yeni bir çökeltme havuzu inşa edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Lara Atıksu Arıtma Tesisi 'ne yeni bir çökeltme havuzu inşa ederek, hizmete aldı. Toplam 25 milyon lira tutarında olan yatırımla tesisin çökeltme kapasitesi artırıldı. Günlük 75 bin m3 üretim miktarı 100 bin m3 e ulaşarak yüzde 33 oranında kapasite artışı gerçekleşmiş oldu.

5 yıl kesintisiz hizmet

İleri biyolojik arıtma teknolojisi kullanılarak arıtılan suların önümüzdeki 5 yıl içerisinde kesintisiz hizmet vereceğini aktaran ASAT Yatırım Şube Müdürü Murat Mert Otuzaltı “Tesisimizin kapasitesini şehrimizin doğu bölgesi nüfusuna yeterli seviyede hizmet verebilecek bir kapasiteye ulaştırmış olduk. Lara Atıksu Arıtma Tesisleri, arıtma verimliliği ile sadece Antalya'mızın değil Türkiye'nin de önde gelen tesislerinden birisidir. Hem optimum üretimli bir merkez hem de tasarruf açısından örnek bir tesistir” dedi.

Diğer çalışmalar tamamlandı

Lara Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki 40 metre çapında olan ve 600 bin kişiye hizmet verecek çökeltme havuzu, Tam Köprülü Paletli Sıyırıcı temini ve montaj işleri tamamlanarak faaliyete geçti. Ayrıca 2 adet geri devir pompası ve 5 adet köpük pompası temini ve montajı yapılarak pompalar devreye alındı. Tesis içi su kesintilerini karşılamak amacıyla 120 m3 galvaniz su deposu ve hidrofor temini ve montaj işleri de tamamlanarak devreye alındı.