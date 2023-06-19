ASAT'tan Alanya Kargıcak'a yeni su deposu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya Kargıcak'ta oteller bölgesinin su ihtiyacını karşılamak için 500 metreküplük yeni bir depo inşa etti. Bu depodan bölgenin su ihtiyacını karşılamak için toplamda yaklaşık 7000 metre hat yapıldı.

Alanya İlçesi Türkler, Kargıcak, Konaklı, Kestel Mahalleleri İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Yapım İşi çerçevesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Proje çerçevesinde Kargıcak bölgesinde bulunan oteller ve sitelerin su ihtiyaçlarını karşılamak için 1 adet 500 M3 lük yeni bir depo yapıldı. Bu depodan bölgenin su ihtiyacını karşılamak için toplamda yaklaşık 7000 metre hat döşendi. Depo bağlantısının tamamlanmasının ardından hattaki içme suyu kapasitesi arttırılarak bölgeye kaynağından kaliteli ve aralıksız içme suyunun ulaşması sağlanmış olacak.