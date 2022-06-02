ASAT'tan Demre'de kapasite arttırımı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Demre'nin iki mahallesinde yaz sezonunda içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için kapasite artışı ve yeni hat imalatı yapıyor.

Demre'nin sahil bölgesini içine alan Büyükkum ve Küçükkum Mahalleleri'nde yaz aylarında artan nüfus ve yoğunlaşan turizm faaliyeti nedeniyle içme suyu ihtiyacının fazla olduğunu değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. ASAT ekipleri Demre sahilinde bulunan mevcut tesisler ile yeni yapılacak olan turizm tesislerinin oluşturacağı artışı göze alarak mevcut hatların kapasitesini artırırken, yeni hat imalatı da yapıyor.

Büyükkum Mahallesi içme suyu sağlayan 315 milimetrelik boru hattının 300 metresi yenileniyor. Yeni açılan Deniz Caddesi'nde de bin 200 metre yeni hat imalatı yapılıyor. Çalışmayla bin 500 metre yeni hat yapılacak. Vatandaşların sıcakların artmasıyla mağduriyet yaşamaması için hummalı bir çalışma yürüten ASAT ekipleri, kısa süre içinde çalışmanın bitirileceğini bildirdi.