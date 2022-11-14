ASAT'tan, Kemer'de alt yapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer Merkez ve Yeni Mahallesi'nde 1 kilometrelik içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

ASAT Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan "Kemer İlçesi Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapım İşi" çerçevesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje bünyesinde Kuzdere Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon imalatı, Beycik Mahallesi ve Beldibi Çomaklar Mevkii‘nde içme suyu imalatı, Yeni Mahalle Tutulgan Sokak'ta kanalizasyon imalatı yapılıyor. Yaklaşık 50 milyon TL'lik proje bünyesinde içme suyu hatları için 65 kilometreye yakın boru döşenmesi, yaklaşık 20 kilometre kanalizasyon imalatı ile 1 adet kanalizasyon hazır terfi merkezi yapılacak.

"Çalışma başlatıldı"

Yatırım çerçevesinde ASAT ekipleri Yeni Mahalle Tutulgan Sokak ve Merkez Mahallesi çevresinde kanalizasyon hazır terfi merkezi imalat çalışmalarına başladı. Yenimahalle Muhtarı Münevver Erkal, hattın eski ve yetersiz olması nedeniyle birçok sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Suyumuz tazyikli gelmiyordu. ASAT tazyiki yükselttiği zaman da hatta patlaklar meydana geliyordu. Arızayı onarmak için su kesiliyordu. Bunu çözmek için ASAT'a başvurduk. Artık boruların yeterli gelmediğini, evler çoğaldığı için de suyun yeterli olmadığını söyledik. Bunu çözmek için ASAT çalışma başlattı” dedi.

"Kesintisiz su temini"

Yapılan çalışma ile; ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu borularının değişimi sayesinde daha sağlıklı, daha hijyenik, kesintisiz su temini, su kayıpların minimuma indirilmesi, yeni imara açılan noktalarda kanalizasyon imalatı ile eksik kanalizasyon hatlarının tamamlanması hedefleniyor.