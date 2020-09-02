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ASAT'tan Ormana'da kanalizasyon çalışması

İbradı ilçesinde Ormana Mahallesi’ne yapılan 1080 metre kanalizasyon hattı ile 283 hanenin kanalizasyon bağlantısını yapıldı.

İbradı ilçesinde Ormana Mahallesi'ne yapılan 1080 metre kanalizasyon hattı ile 283 hanenin kanalizasyon bağlantısını yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından İbradı'nın Ormana Mahallesinde Haziran ayında yapımına başlanan alt yapı çalışması kapsamında 1080 metre kanalizasyon hattı yapıldı. Ardından mahalledeki 283 hanenin kanalizasyon bağlantısı tamamlandı. Çalışma üç etapta tamamlandı. Ormana Mahallesi için kurulan paket arıtma tesisinin de devreye alınmasıyla, atık sular çevreye ve doğaya hiçbir zarar vermeyecek şekilde arıtılarak doğaya bırakılacağı bildirildi.

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