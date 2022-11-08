ASAT'tan titiz çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'taki 8 mahallede şebeke hatlarını yeniliyor. ASAT ekipleri hat yenileme çalışmasından dolayı bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarının ardından asfalt çalışması gerçekleştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından “Manavgat Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu Şebeke ve Tesisleri Yapım İşi” çerçevesinde Sarılar Mahallesi ile Yavrudoğan, Evrenseki, Çolaklı, Karaöz, Seydiler, Hacıali ve Cevizler mahallelerinde içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması yapılıyor. Çalışma tamamlandığında abone hatları, içme suyu ve şebeke hatlarında yaşanan sıkıntılar son bulacak. Vatandaş mağduriyetini önlemek için titiz bir çalışma gerçekleştiren ASAT ekipleri, projede içme suyu kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor. Proje bünyesinde yapılan su hattı kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, ekiplerinin çalışmaları ile tekrar güvenli ve konforlu hale getiriliyor.