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ASAT'tan vatandaşa korona virüs uyarısı: "Abonelik ve vezne işlemlerinizi uzaktan erişimle yapın”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü vatandaş abonelik ve vezne işlemlerini uzaktan erişim yöntemleri ile yapmaya davet ederek, “İnternet bankacılığı, ASAT web ve mobil uygulaması üzerinden “Online Ödeme” ile bankalar üzerinden “Otomatik Ödeme” kanallarının kullanılması ülkemizin virüsle mücadelesine önemli katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında hizmet binası, şubeler, ek hizmet alanları, tüm tesisler ve vezneleri baştan aşağı düzenli olarak dezenfekte ederken ek tedbirlerle halk sağlığını korumayı amaçlıyor. ASAT, bu kapsamda vatandaşlara virüs bulaşmasını engellemek ve en aza indirmek için fatura ödemeleri için veznelere ve bankalara bizzat giderek ödeme yerine uzaktan erişim çağrısında bulundu.


ASAT, ödemelerin bankaların web ve mobil uygulamaları üzerinden “İnternet Bankacılığı”, ASAT web ve mobil uygulaması üzerinden “Online Ödeme” ile bankalar üzerinden “Otomatik Ödeme” kanalların kullanılarak yapılabileceğini duyurdu. ASAT'tan yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın bu önlemlere uyması ülkemizin virüsle mücadelesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu sorunu hep beraber aşacağız” ifadelerine yer verildi.

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