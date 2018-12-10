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Aşçı adayları Antalyaspor'da

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.


Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğrencileri Antalyaspor tesislerini ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler Antalyaspor Mali ve İdari İşler Koordinatörü Süleyman Nafiz Tekgül ve medya sorumlusu Melis Köse'den kulüp hakkında bilgiler aldı. Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk, "Kemer ilçesinin tek meslek yüksekokulu olan Göynük Mutfak Sanatları Meslek yüksekokulu olarak bugün bölgemizin Süper lig temsilcisi olan Antalyaspor tesislerine ziyarette bulunuyoruz. Bu sene Antalyaspor'umuz aldığı başarılı sonuçlarla gururumuzu okşuyor. Ülkenin dört bir yanından gelen öğrencilerimizle beraber Antalyaspor sevgisini de aşılamak için geleceğin aşçı adaylarını bugün tesislere getirdik. İlerleyen haftalarda göynük de okuyan öğrenciler ve Antalyaspor işbirliği içinde projeler sunacağız" dedi.


Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu aşçılık ve ikram hizmetleri öğrencileri ise ilerleyen haftalarda maçlarda da Antalyaspor'u desteklemek istediklerini söylediler.

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