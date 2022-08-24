ASFİM'de ücretsiz spor kursu için kayıtlar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) yeni dönem kurs kayıtları başladı. Kurslar için 4 Eylül'e kadar online kayıt yapılacak, dersler ise 12 Eylül'de başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, çocukları ve yetişkinleri sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yeni dönem kayıtları için 22 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Fitness, Jimnastik ve savunma sanatları eğitimi verilecek

ASFİM kursları 12 Eylül'de başlayacak. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sunan ASFİM'lerde vatandaşlar için fitness, step-aerobik, pilates, reformer, zumba, çocuklar için temel jimnastik dersleri ve parkinson hastaları için de egzersiz kursları verilecek. ASFİM kurslarında ayrıca kadınlara özel savunma sanatı eğitimi de verilecek. ASFİM'in kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşların, www.abbsporhizmetleri.com adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.