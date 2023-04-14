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Aşık Veysel Caddesi'nde kaldırımlar yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Aşık Veysel Caddesi’nde kaldırım yenileme çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Aşık Veysel Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışması yapıyor. Caddenin her iki yönündeki kaldırımlar hem kent estetiğine uygun hem de yayalar için güvenli hale getirilecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan caddelerde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor. Cadde üzerindeki kaldırımların görme engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı yönünde vatandaşlardan gelen talebi hızlı şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yapım işleri Şube Müdürlüğü bölgede teknik incelemelerinin ardından çalışmalara başladı.


Görme engelli iz yolu döşendi


Çalışmalarda görme engelli bireylerin de rahat ve güvenli bir şekilde yürümelerini sağlayacak 'görme engelli iz yolu' mefruşatları gerçekleştiriliyor. Kaldırım çalışmasında eskiyen kaldırımlar kent estetiğine uygun bir şekilde yenileniyor. Bin 100 metre uzunluğunda kaldırım çalışması yapılırken, toplam 3 bin 500 metrekare kaldırım ve bordür yenilemesi gerçekleştirilecek.

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