Aşık Veysel'in hayatı ve felsefesi senfonik ve yerel tarzda görsel sahne sanatlarıyla anlatıldı

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin özgün kültür mirası, büyük halk ozanı Aşık Veysel'in hayatı ve felsefesi, birbirinden farklı müzik türlerini Aşık Veyselce yeniden yorumlayan “Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yol” çalışmasıyla anlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlediği “Muratpaşa'da Sanat Var” konserlerinde 3'üncü hafta Ahmet Murat Gedikli'nin genel sanat yönetmenliğini yaptığı Aşık Veysel'in hayatının ve felsefesinin senfonik ve yerel tarzda görsel sahne sanatlarıyla anlatıldığı farklı bir konserle sona erdi. Klasikten etnik müziğe farklı müzik tarzlarına yer veren çalışma Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ahmet Murat Gedikli'nin aynı zamanda bestelerine imza attığı, Murat Demirbaş'ın anlatıcı olarak yer aldığı “Aşık Veysel: Uzun İnce Bir Yol” isimli çalışmada bağlama sanatçısı ve solist olarak İlke Türkdoğan, bariton Serkan Kocadere, mezzosoprano Ferda Yetişer sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de düzenlenen törenle kapılarını Antalyalı sanatseverlere açtığı ve kentin kütür – sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde konserler gelecek hafta AyşeDeniz Gökçin ve Şefika Kutluer'le devam edecek. 19 Aralık Çarşamba gecesi saat 20.00'de piyanosuyla AyşeDeniz Gökçin, 21 Aralık Cuma akşamı ise aynı saatte Moskova Devlet Tchaikovsky Konservatuvarı Yaylılar Orkestrası eşliğinde ‘sihirli flüt' Şefika Kutluer konseri gerçekleştirilecek.