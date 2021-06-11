Aşırı hız kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Antalya'da aşırı hız sebebiyle duramayan otomobil kavşaktan dönmek isteyen beton kamyonuna çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan Suriye uyruklu 3 kişi şahıs ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Alanya ilçesi Payallar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Şahin G. idaresindeki 31 AEJ 945 plakalı otomobil Alanya Payallar Mahallesi kavşağına geldiğinde Antalya istikametinden gelip Payallar kavşağından dönmek üzere olan Yusuf U. idaresindeki O7 A0J 309 plakalı beton kamyonuna arka tekerleklerine çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Şahin G. ve ismi tespit edilemeyen yanındaki yolcu ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası D-400 karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinde, Alanya Bölge trafik ve konaklı jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu tekrar trafiğe açtı. Öte yandan, savaş yerine dönen kavşakta araçtan kopan parçalar ve yola dökülen motor yağları, belediye ekiplerince temizlendi.