Asırlık gelenek nohut ütmesi tarih oluyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde mahallelerde yaşayan vatandaşların bir araya toplanarak gerçekleştirdiği nohut ütmesi geleneği adeta çağa karşı direniyor. Son yıllarda yok olmaya yüz tutan gelenek, bazı mahallerde vatandaşlar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi'nde asırlardır vatandaşların akşamları toplanarak yaptığı nohut ütmesi geleneği yok olmaya yüz tuttu. Gölova Mahallesi'nde vatandaşların bir kısmı özellikle akşamın geç saatlerinde bir araya gelerek, gündüz saatlerinde tarlalarından getirdikleri taze nohutları ateş yakarak ütmeye devam ediyorlar. Yaklaşık 30 dakika yanan ateşin üzerinde ütülen nohut tanecikleri, yere serpilerek soğumaya bırakılıyor. Bir süre sonra serpilen nohutların çevresinde toplanan vatandaşlar, yerden tek tek nohut tanelerini toplayarak yemeye başlıyorlar. Mahalleli arasında paylaşma duygusunun artmasına ve misafirperverliğin yaygınlaşmasına neden olan gelenek son yıllarda azaldı.

“İnsanlar arasında kaynaşma ve dayanışma artıyor"

Gölova'da nohut üretimi yapan Hüseyin Şallı, "15 Mart'ta nohutlar ekilir. Nohudun içerisinde yeşil nohutları toplarız. Ateş için kuru çalı buluruz. Nohutları bunun üzerine koyarız. Nohutları üzerinde üteriz. Sonra da eş dost tüketiriz. İnsanlar arasında kaynaşma ve dayanışma artıyor. Yavaş yavaş bu gelenek ölmeye başladı. Eskisi kadar eken de kalmadı" dedi.