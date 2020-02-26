Aşk Grevi sahnelenmeye devam ediyor

Antalya'nın Finike ilçesindeki tarihi Şekerci Han'da düzenlenen tiyatro günleri etkinliğinde sahnelenen 'Aşk Grevi' adlı oyun yeniden Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda tiyatro severlerle buluşacak.

Finike Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro günleri etkinliği kapsamında 22 Şubat akşamı Finike halkıyla buluşan Aşk Grevi adlı oyun ilçe merkezindeki tarihi Şekerci Han'da sahnelendi. Savaş Aykılıç'ın yazdığı Erkan Altay´ın yönettiği Aşk Grevi oyununda, savaşın getirdiği yıkıma daha fazla dayanamayan kadınlar, barış ortamı sağlanıncaya kadar erkeklerine uyguladıkları aşk yasağını mizahi dille anlatıyorlar. Antik dönemden günümüze dair kesitler de sunulan bu keyifli oyun seyircinin yoğun ilgisi sebebiyle 28 Şubat 2020 Cuma akşamı Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda bir kez daha tiyatro severlerle buluşacak.

Aşk Grevi oyuncuları “Tüm Antalya halkını ve tiyatro sever dostlarımızı bu kahkaha tufanı oyunu izlemeye bekliyoruz” dediler.