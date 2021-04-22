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Asker uğurlama konvoyunda araçtan sarkıp, binaların arasında havaya ateş etti

Antalya’da asker uğurlama konvoyunda bir kişinin etrafı binalarla çevrili sokakta ilerleyen aracın camından sarkarak havaya tabancayla defalarca ateş etmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da asker uğurlama konvoyunda bir kişinin etrafı binalarla çevrili sokakta ilerleyen aracın camından sarkarak havaya tabancayla defalarca ateş etmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Korona virüs vaka sayılarının 55-60 bin aralarında seyrettiği şu günlerde, yasak olmasına karşın Antalya'daki asker eğlenceleri sürüyor. Son olarak Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, asker uğurlama konvoyunda bir kişinin araç camından dışarıya sarkarak tabancayla havaya defalarca ateş etmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Etrafı binalarla çevrili sokakta ilerleyen konvoyda, çevredeki vatandaşlara da aldırış etmeyen gencin bu tehlikeli eğlence görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.


Konvoydaki araçların eğlence anında sürekli korna bastığı da görüntülere yansıdı.

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