İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde asker uğurlamak için otogara gelen bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak, davul ve zurna eşliğinde uğurlama töreni yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde asker uğurlamak için otogara gelen bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak, davul ve zurna eşliğinde uğurlama töreni yaptı. Vatandaşların cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesi bulunmayan kalabalığın askere gidecek kişiyi havaya attıkları, ardından otobüse bindirdikleri görüldü.


Askerlik görevini yapmak için ilçeden ayrılan gençler, aileleri ve yakınlarıyla birlikte otogarın yolunu tuttu. Bazı gençler, davul zurna eşliğinde uğurlandı. Sosyal mesafenin göz önünde bulundurulmadığı uğurlamada, otogarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, otogarda bulunan kalabalığın davul ve zurna eşliğinde otogarda bulunduğu, maske takmadıkları, sosyal mesafeyi göz önünde bulundurmadıkları ve askere gidecek kişiyi havaya attıkları görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.