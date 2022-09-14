ASKF Başkanı Bulut güven tazeledi

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Vali Alaaddin Yüksel tesislerinde gerçekleşen, kongreye, STK temsilcileri, dernek başkanları sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı. Kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Bulut, 390 delegeden 253 delegenin katıldığı seçimde 186 delegenin kullandığı oyu ile yeniden başkan seçildi.

Antalya'da çeşitli branşlarda 160 spor kulübünün faaliyet gösterdiğini söyleyen Bulut, “Antalya'daki amatör spor kulüplerimize sahip çıkmak bizim başlıca görevimizdir. Onların sorunlarıyla ilgilenmek ve maddi manevi destek sunmak da boynumuzun borcudur. Tekrar bana güvenen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah artık hep beraber el ele vererek iyi yere getirdiğimiz amatör sporunu daha iyi yerlere getireceğiz dedi.

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Bulut, 23 yılık başkanlık döneminde yönetim kurulu ile çok önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Göreve ilk geldikleri yıldan itibaren bir çok başarılı işlere imza attıklarını söyleyen Bulut, “Antalya'ya sırası ile Mustafa Çetinkaya stadyumu, Konuksever sahası, eski Yüzüncü Yıl tesislerinde saha ışıklandırmaları ve soyunma odaları, Uğur Mumcu stadyumu, ASKF'nında içerisinde bulunduğu Vali Alaaddin Yüksel spor tesisi ve ilçelerimizde bir çok tesislerine destek verdiklerini ve şu anda da yapımı devam eden “Spor Köyü” projesini hayata geçireceğiz” dedi.