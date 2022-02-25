‘Aşksız Hayat' Konseri'nde ‘aşka dair' besteler seslendirildi

Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonunda gerçekleştirilen ve Şef Aydemir Tuncer'in yönettiği konserde; Şubat ayı içerisinde hayatını kaybeden Türk müziği bestekarları Cevdet Çağla, Kaptanzade Ali Rıza Bey, Şerif İçli, Selahattin Pınar, Yorgo Bacanos, Ahmet Mükerrem Akıncı, Sadettin Kaynak ve Muhlis Sabahattin Ezgi'nin aşka dair besteleri seslendirildi.

“Bir musikiydin sen ilk kez seslendirildi”

Konserde; Kalplerden Dudaklara Yükselen Sesi Dinle, Kara Bulutları Kaldır Aradan gibi herkes tarafından sevilen eserlerin yanı sıra güftesini konsere misafir olarak gelen Cansın Erol'un yazdığı, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın icra heyeti saz sanatçılarından Onur Uğurbaş ve Alperen Kozak tarafından Eviç makamında bestelenen “Bir Mûsikîydin Sen” isimli eser ilk kez sanatseverlerle buluştu.