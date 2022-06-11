Aslan: ''Yaz aylarında cilt bakımına dikkat''

Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan, yazın cilt bakımı yapmanın önemine dikkat çekerek, ''Eğer cilt bakımı yapmayı ve koruyucu kullanmayı ihmal ederseniz, güneşin zararlı ışınları cildinizde leke bırakabilir'' dedi

Kozmetik ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren Proterra Cosmetics şirketinin kurucusu ve CEO'su Uğur Aslan, sağlıklı bir cilde sahip olmak için temizliğe özen göstermek gerektiğini belirtti. Cilt bakımı konusunda önerilerde bulunan Uğur Aslan, ''Sağlıklı bir cildin ilk şartı hijyendir. Cildi kir ve makyajdan düzenli olarak arındırmazsanız temiz ve bakımlı bir görüntü elde edemezsiniz. Üstelik yüz derisi hassas ve ince bir yapıya sahip olduğundan çabuk yıpranır. Yüzünüze karşı nazik olmalı, uygun ürünlerle cildinizi temizleyip nemlendirmelisiniz'' dedi.

''Gece bakımını ihmal etmeyin''

Cildin mevsim geçişlerinde daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Uğur Aslan, “Özellikle sıcak yaz aylarına giriş yaparken dikkatli olmakta fayda var. Lekeli bir cilde sahip olmayı kimse istemez. Eğer cilt bakımı yapmayı ve koruyucu kullanmayı ihmal ederseniz, güneşin zararlı ışınları cildinizde leke bırakabilir” dedi. Aslan, bakım rutinini gündüzle sınırlayan kadınlara gecelerin de önemli olduğunu hatırlattı: “Sadece gündüzleri değil, geceleri de bakım şart. Mutlaka gece yatmadan önce makyajınızı temizleyin, cildinizi size uygun bir ürünle nemlendirin ve gece kreminizi sürün'' şeklinde konuştu.

''Bakım yetmez korumak da lazım''

Cilde her mevsim ayrı bakım yapmak gerektiğini ifade eden Uğur Aslan, sadece bakımın yetmeyeceğini belirterek aynı zamanda cildi dış etkenlerden korumanın da önemli olduğunu söyledi. Aslan, ''Nasıl ki kışın soğuk günlerinde cildimizi soğuktan korumamız icap ediyorsa, yazın da aynı şekilde güneş ışınlarına karşı bir koruma sağlamamız gerekiyor. Bunun için de cilde uygun koruyucu ürünler kullanmak şart. Güneş ışınları cildin nem kaybetmesine ve kurumasına yol açıyor. O nedenle nemlendirme özelliği bulunan ürünler tercih edilmeli. Ayrıca güneşin cilde zarar veren ve yaşlandırıcı etkisi bulunan UVA ışınlarına karşı UVA korumalı ürünler seçilmeli'' ifadelerini kullandı.

''En çok göz çevresi yıpranıyor''

Uğur Aslan, yüzdeki en hassas alanın göz çevresi olduğunu belirterek bu bölgenin özel bir bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti: Aslan, “Göz çevresi, yüzümüzde yıpranmaya en yatkın olan alan. Yaşlılık, yorgunluk gibi durumları hemen belli ediyor. Yazın güneş ışınlarının zararlarından da en çok bu bölge etkileniyor. Dolayısıyla güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde göz çevresini özellikle korumak gerekiyor. Söz konusu bölgeye nemlendirici kullanmak ve güneş gözlüğü takmak vazgeçilmez bir alışkanlığınız olsun'' diye konuştu.