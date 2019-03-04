ASMEK Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı en önemli yaygın eğitim kurumu olan ASMEK, öğrencilerin talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde kurs başlattı. Kısa sürede kontenjanı dolan ücretsiz kurslarda özellikle yabancı dil branşı büyük ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Türkiye'nin en büyük yaygın eğitim kurumlarından olan ASMEK, Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik; İngilizce, Almanca, Rusça, İşaret Dili ve Diksiyon kurslarıyla eğitime başladı. ASMEK Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Kültür Toplulukları Merkezi içerisinde bulunan sınıflarda eğitim gören kursiyerler, kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak.

ASMEK yoğun talep gördü

ASMEK yetkilileri, “Kurslara üniversite öğrencileri büyük bir ilgi gösterdi. Yoğun talep sonucunda da kısa süre içerisinde kontenjanlarımız doldu. İngilizce, Almanca, Rusça, Diksiyon ve İşaret Dili kurslarıyla 136 kursiyerimizin katılımıyla eğitimlere başladık. Talepler doğrultusunda çeşitli sanat, meslek, yabancı dil ve bilgisayar kursları da açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Ücret ve ulaşım derdi yok

ASMEK Kampüs'te kapsamında İngilizce kursuna başlayan Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Büşra Değerli, kursların öğrenciler için büyük avantajlar sağladığını söyleyerek, “Kursun ücretsiz olması biz öğrenciler için çok büyük avantaj, zamanım olursa ASMEK'in diğer kurslarına da katılmayı çok isterim. Diğer taraftan ulaşım yönünden de büyük kolaylık, çünkü kurs merkezi kampüsümüz içinde. Öğrencilik hayatımda kendimi geliştirmek için çok iyi bir fırsat oldu. Ayrıca kurs sonunda sertifika da alacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne biz öğrencilere böyle önemli bir fırsatı sağladığı için teşekkür ederim” dedi.

Eğitim ayağımıza geldi

Tarih Bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi Gökhan Yılmaz da ASMEK'e arkadaşının önerisiyle katıldığını ifade ederek, “İngilizce ve İşaret Dili kursuna geliyorum. Üniversitedeki arkadaşlarım bu gibi kurslar için tramvay ve otobüslerle şehrin uzak yerlerine gidiyorlardı ama Büyükşehir Belediyesi böyle bir fırsatı ayağımıza kadar getirdi. Bizler için şans. Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Sertifikalar çok işimize yarayacak

ASMEK sertifikalarının ileride çalışma ve günlük hayatta çok işlerine yaracağını belirten

Harita Kadastro öğrencisi Sevgi Karyeli de, “Kursların ücretsiz olması biz üniversite öğrencileri için cazip. Kurs merkezinin kampüsün içine açılması da büyük bir avantaj oldu. Derslerden önce ya da sonra uygun saatlerde kursa gelebiliyoruz. Dersten kalan zamanımızı bu şekilde eğitici faaliyetle değerlendiriyoruz. Kursun sonunda sertifika da alıyoruz ve bu sertifikalar ileride iş ve günlük hayatımızda bizim çok işimize yarayacak. Ayrıca, kursların ve sınıfların arttırılmasını istiyoruz” diye konuştu.