ASMEK kursiyerleri tiyatro sahnesinde

Üniversite öğrencisinden, ev hanımına ilk kez sahne deneyimi yaşayan kursiyerler oyun provalarını heyecanla sürdürüyor. Antalyalıların mesleki, sanatsal, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmet sunan ve her yıl binlerce kişiyi ücretsiz kurs programlarıyla buluşturan ASMEK, kursiyerlerine tiyatro eğitimiyle sahne deneyimini de yaşatıyor. Meltem ASMEK'te açılan ‘Uygulamalı Tiyatro' kursuna katılarak yıl boyunca temel oyunculuk ve drama eğitimi alan kursiyerler, 25 Mayıs'ta Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde sahneleyecekleri ‘Japon Kuklası' isimli oyun için provalarını sürdürüyor. Hem güldürüp hem düşündürecek Oyunun yönetmenliğini yapan Tiyatro eğitmeni Mehmet Sezgin, oyun için çok çalıştıklarını ve emek verdiklerini belirterek, “İtalyan oyun yazarı Dario Fo'nun yazdığı Japon Kuklası isimli oyunu sahneleyeceğiz. İnsanların izlerken hem eğlenip hem de düşüneceği ve bugüne dair dersler çıkarmasını umduğumuz bir oyun. Arkadaşlarımızın birçoğunun ilk sahne deneyimleri ama çabuk adapte oldular, çok çalıştılar. Hepsi çok yetenekli ve istekli. Artık son provalarımızı yapıyoruz. İyi de bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Oyunumuza herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

"Unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz"

Kursiyerlerden emekli inşaat mühendisi Gülcan Ay, Meltem ASMEK'te Uygulamalı Tiyatro kursunu görünce hemen yazıldığını ifade ederek, “Daha önceden hiçbir sahne tecrübem yok. Çok çalıştık. Böyle bir tiyatro grubunun içinde olmaktan, böyle unutulmaz bir deneyim yaşamaktan iyi bir eğitim almaktan çok mutluyum” dedi.

Küçüklüğünden beri tiyatroya ilgisi olduğunu ama bunu ilk kez denediğini anlatan Sude Osmanlı ise, “ASMEK kursları beklentimin çok çok üstünde çıktı. Dışarıdaki pek çok özel kurumdan daha kaliteli eğitim veriyor. Çok güzel bir tecrübe ileride unutamayacağım bir anı olacak” ifadelerini kullandı.

Oyunun önemli karakterlerinden bir tanesini canlandıran ev hanımı Vicdan Bektaş da, “Sıkıcı ve rutin hayattan kurtulmak istediğim için ASMEK kurslarına gidiyorum. Tiyatro kursunu görünce tam bana göre dedim. İlk başlarda yapamayacağımı düşünüyordum ama yapabilirmişim, başarabilirmişim onu gördüm. Evinde oturan kadınlara mutlaka ASMEK kurslarını öneririm. Hepsi güzel, herkesin zevkine yeteneğine göre bir kurs var. Dört duvar arasına sıkışmasınlar” şeklinde konuştu.

Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı olan Mehmet Özçatal, tiyatro eğitmeniyle uyum içerisinde çalıştıklarını ve herkes için farklı ve unutulmaz bir deneyim olduğunu aktardı. Güzel bir oyun sahneleyeceklerini dile getiren Özçatal, tüm Antalyalıları oyuna davet etti.